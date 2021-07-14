Максим Шугалей предложил перераспределить доходы для спасения малого бизнеса

Как отметил социолог, не все компании пострадали от пандемии — некоторые сейчас

получают сверхприбыль, и благодаря им можно спасти малый бизнес от обнищания.

Во время пандемии пострадали все сферы нашей жизни, в том числе и бизнес. Малый бизнес переживает сейчас тяжелые времена — кафе и рестораны закрываются, многие компании, занимающиеся сферой предоставления услуг в Санкт-Петербурге находятся на грани разорения.

Во время сегодняшней пресс-конференции в эфире радио "Комсомольская правда" кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга от партии "Родина" Максим Шугалей отметил, что проблему обнищания можно и нужно решать.

"Не весь бизнес пострадал во время пандемии. Есть такие предприятия, как кафе и рестораны, которые закрылись, а с другой стороны — медицинские фирмы. Вторые сейчас получают сверхприбыли. Если я сейчас захочу узнать есть ли у меня антитела, то буду постоянно платить за тест. А если взять на всю семью?", — заявил социолог.

По мнению Шугалея, решением проблемы может стать перераспределение доходов. То есть компании, которую получаю сверхприбыль, должны скооперироваться с оказавшимися на грани разорения, чтобы помочь им выбраться из кризиса.