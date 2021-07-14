Путин рассказал, к чему привёл украинский закон "О коренных народах"

Закон "О коренных народах", который с огромным энтузиазмом "проталкивали" украинские власти, стал одной из причин написания президентом РФ Владимиром Путиным новой статьи. Об этом рассказал сам президент, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что первая статья российского лидера под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" уже успела стать объектом внимания Киева. Там заявили, что Украина и Россия — "две чужие страны".

"Русские люди на территории исторической России объявляются пришлыми и начинается их выдавливание. Вот что происходит", — уточнил Путин.

Однако, продолжил президент, вряд ли население Украины будет спокойно взирать на то, что делают нынешние власти.

"Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под общими лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие интересы, не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти", — заявил президент России.

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