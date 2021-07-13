"Две чужие страны": Киев отреагировал на статью Путина об Украине и России

Статья президента РФ Владимира Путина об Украине и России, про которую он упомянул ещё во время прямой линии, вышла в свет. И, конечно же, не осталась без внимания Киева: там рассказали про "странное послевкусие" и заявили, что автор — "вне контекста глобальной повестки".

Владимир Путин

"Две чужие страны": у Киева снова своё видение ситуации

Комментарий о статье президента РФ дал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Впечатление такое, что автор находится вне контекста глобальной повестки и абсолютно неверно воспринимает характер отношений между Украиной и РФ. Это две чужие страны, которые исключительно по-разному оценивают историю и собственное место в этой истории. Более того, ключевое различие между нами в том, что мы хотим жить в совершенно разных типах социально-политических отношений", — публикует The Insider мнение Подоляка.

"Украина ожидает от российского лидера только одного"

Михаил Подоляк

Власти Украины, продолжил он, уже не ждут от российских властей понимания различий между странами и правды. Подоляк уверен — в дальнейшем для обоснования "пропагандистской трактовки" истории российской стороне придётся писать ещё более объёмные материалы.

"Чем дольше длится война между Россией и Украиной — давайте все-таки называть вещи своими именами — тем длиннее придётся писать тексты для сайта Кремля, чтобы обосновать свою пропагандистскую трактовку истории. Чтобы оправдать собственные агрессивные действия и так или иначе компенсировать собственные комплексы и страхи. В данной статье Путина больше 5 тыс. слов. Так очень скоро можно дойти и до 10 тыс. слов. Они всё равно не будут приняты в Украине. Украина ожидает от российского лидера только одного: прекращения войны на Донбассе, выполнения взятых обязательств и реальной деоккупации нашей территории", — заключил Подоляк.

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