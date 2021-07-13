EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Это хуже, чем атомное оружие": в СНБО объяснили, что угрожает Украине
Посол России в США объяснил, чего Москва ждёт от Вашингтона
Путин: Современная Украина - это изобретение советской эпохи
Десять причин полюбить чайный гриб
Россия эвакуировала из Афганистана своих дипломатов в Узбекистан
Врач объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть COVID-19
Лондон затопило "библейским ливнем"
Затруднённое глотание может быть симптомом рака желудка
Стефанию Маликову заподозрили в романе с российским хоккеистом

"Две чужие страны": Киев отреагировал на статью Путина об Украине и России

Мир

Статья президента РФ Владимира Путина об Украине и России, про которую он упомянул ещё во время прямой линии, вышла в свет. И, конечно же, не осталась без внимания Киева: там рассказали про "странное послевкусие" и заявили, что автор — "вне контекста глобальной повестки".

Владимир Путин
Владимир Путин

"Две чужие страны": у Киева снова своё видение ситуации

Комментарий о статье президента РФ дал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Впечатление такое, что автор находится вне контекста глобальной повестки и абсолютно неверно воспринимает характер отношений между Украиной и РФ.

Это две чужие страны, которые исключительно по-разному оценивают историю и собственное место в этой истории.

Более того, ключевое различие между нами в том, что мы хотим жить в совершенно разных типах социально-политических отношений", — публикует The Insider мнение Подоляка.

"Украина ожидает от российского лидера только одного"

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

Власти Украины, продолжил он, уже не ждут от российских властей понимания различий между странами и правды. Подоляк уверен — в дальнейшем для обоснования "пропагандистской трактовки" истории российской стороне придётся писать ещё более объёмные материалы.

"Чем дольше длится война между Россией и Украиной — давайте все-таки называть вещи своими именами — тем длиннее придётся писать тексты для сайта Кремля, чтобы обосновать свою пропагандистскую трактовку истории. Чтобы оправдать собственные агрессивные действия и так или иначе компенсировать собственные комплексы и страхи.

В данной статье Путина больше 5 тыс. слов. Так очень скоро можно дойти и до 10 тыс. слов. Они всё равно не будут приняты в Украине.

Украина ожидает от российского лидера только одного: прекращения войны на Донбассе, выполнения взятых обязательств и реальной деоккупации нашей территории", — заключил Подоляк.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Путин опубликовал статью об отношениях России и Украины.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Bloomberg: Меркель унизила Байдена и "оттолкнула" Вашингтон
Экспертное мнение: Молдавию будут подгонять под евростандарт
Зеленский расписал, как НАТО плохо без Украины
Вакцина Sputnik V эффективна против всех известных штаммов "ковида" - доказано
"Это хуже, чем атомное оружие": в СНБО объяснили, что угрожает Украине
"Две чужие страны": Киев отреагировал на статью Путина об Украине и России
Посол России в США объяснил, чего Москва ждёт от Вашингтона
Путин: Современная Украина - это изобретение советской эпохи
Десять причин полюбить чайный гриб
Россия эвакуировала из Афганистана своих дипломатов в Узбекистан
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
В Der Spiegel узнали, какую компенсацию Киев хочет за запуск "СП-2"
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников