"Десять раз это всё опровергли": Песков прокомментировал "перенос" выборов

Данные о том, что власти РФ якобы задумались о переносе выборов в ГД на другую дату, недостоверны. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такого рода сведения лживы.

Напомним, что ранее в некоторых СМИ проходила информация о переносе выборов с сентября или на конец года, или вообще на весну. В частности, со ссылкой на свои источники в URA. RU писали — обсуждаются разные варианты, а причиной могут являться непопулярные меры власти по борьбе с пандемией коронавируса.

"Уже десять раз это всё опровергли. Нет, нет. Это лживая информация", — ответил Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли обсуждается вопрос переноса.

Напомним, что пандемия также оказала негативное влияние и на предвыборные настроения россиян. Как сообщает Nielsen, пандемия привела к тому, что 69% потребителей в РФ вынуждены были начать экономить, причём у 53% потребителей было зафиксировано падение доходов.

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