Путин рассказал о поддержке партии власти на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин рассказал о том, почему поддерживают партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Глава государства также заявил, что парламент предыдущего созыва справился со своими обязанностями.

"Парламент седьмого созыва работал на должном уровне. Результаты соответствовали всем требованиям, в последнее время все работали в условиях пандемии. Если бы этого не было сделано, то Россия оказалась бы в более худшей ситуации", — заявил Путин.

По словам президента, поддерживать партию власти ему позволяет её работа. Путин считает, что в "Единой России" не боятся брать на себя ответственность за непопулярные решения.

"Наша жизнь не состоит из праздников и раздачи денег. Все решения должны приниматься профессионально. В 90-е годы были приняты решения на потребу публике. Что это такое? Обман граждан, избирателей. Знали заранее, что они неисполнимы. "Единая Россия" не ведёт себя так. Работа ЕР приводит к гарантированности принятия необходимых решений. А тем более, в связи с тем, что я был создателем этой партии, я её естественным образом поддерживаю", — заявил Путин.