Дипломаты Великобритании в очередной раз показали "высший класс", опубликовав в Twitter запись весьма своеобразного содержания. На неё уже среагировали в МИД РФ, пригласив британцев в Крым и объяснив, каким транспортом пользоваться стоит, а каким — нет.
Началась история с записи в Twitter британского посольства на Украине. В ней гармонично сочетаются спорт, политика и намёки.
"Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинском Крыму", — написали британские дипломаты.
"Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла.
Попасть туда можно самолётом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту.
Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", — написала в ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщение доступно в Telegram.
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