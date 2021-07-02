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Исключая эсминцы: Захарова объяснила британскому послу, как попасть в Крым

Политика

Дипломаты Великобритании в очередной раз показали "высший класс", опубликовав в Twitter запись весьма своеобразного содержания. На неё уже среагировали в МИД РФ, пригласив британцев в Крым и объяснив, каким транспортом пользоваться стоит, а каким — нет.

Исключая эсминцы: Захарова объяснила британскому послу, как попасть в Крым

Началась история с записи в Twitter британского посольства на Украине. В ней гармонично сочетаются спорт, политика и намёки.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинском Крыму", — написали британские дипломаты.

"Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла.

Попасть туда можно самолётом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту.

Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", — написала в ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщение доступно в Telegram.

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Стрельба по курсу британского эсминца (кадры ФСБ)
Автор: Константин Шапров
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