В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — Василий Колташов, директор Института нового общества.

Главные темы недели обсуждают собеседники.

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