В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — Василий Колташов, директор Института нового общества.
Главные темы недели обсуждают собеседники.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Антистресс-игрушки поп-иты и симпл-димплы завоёвывают популярность среди россиян. Так, в мае число запросов "поп ит" в Яндексе достигло 2,2 млн (против 440 тыс. в марте).