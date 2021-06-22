Канцлер Германии Ангела Меркель стала инициатором разговора с президентом России Владимиром Путиным в день 80-летия с начала Великой отечественной войны.
Обе стороны в разговоре подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях времён ВОВ.
"Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война", — говорится в сообщении Кремля.
Президент России отметил, что оценил участие Меркель и Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Для безопасности Европы по мнению сторон стало важным примирение германского и российского народов.
"Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", — говорится в сообщении.
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