Меркель позвонила Путину в день 80-летия нападения Германии на СССР

Канцлер Германии Ангела Меркель стала инициатором разговора с президентом России Владимиром Путиным в день 80-летия с начала Великой отечественной войны.

Обе стороны в разговоре подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях времён ВОВ.

"Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война", — говорится в сообщении Кремля.

Президент России отметил, что оценил участие Меркель и Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Для безопасности Европы по мнению сторон стало важным примирение германского и российского народов.

"Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", — говорится в сообщении.