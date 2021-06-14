Военные судна Голландии и Великобритании вошли в Чёрное море

Фрегат HNLMS Evertsen усилил флотилию британцев по линии противовоздушной обороны.

О новых суднах военного назначения, прибывших в Чёрное море, сообщил национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Есть информация, что в акватории Чёрного моря 14 июня появились эсминец её Величества HMS Defender и фрегат HNLMS Evertsen.

Последний фрегат пополнил военный флот еще 22 мая. Такие меры принимаются для усиления по линии противовоздушной обороны.

Аналитики сообщают, что подобные действия альянса можно воспринимать как стремление к эскалации ситуации.

Попытки обострить ситуацию находятся под тщательным контролем военного руководства страны.

За иностранными суднами внимательно следят представители Черноморского флота. Военные находятся на постоянном дежурстве и настроены пресечь любую провокацию.

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