Фрегат HNLMS Evertsen усилил флотилию британцев по линии противовоздушной обороны.
О новых суднах военного назначения, прибывших в Чёрное море, сообщил национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Есть информация, что в акватории Чёрного моря 14 июня появились эсминец её Величества HMS Defender и фрегат HNLMS Evertsen.
Последний фрегат пополнил военный флот еще 22 мая. Такие меры принимаются для усиления по линии противовоздушной обороны.
Аналитики сообщают, что подобные действия альянса можно воспринимать как стремление к эскалации ситуации.
Попытки обострить ситуацию находятся под тщательным контролем военного руководства страны.
За иностранными суднами внимательно следят представители Черноморского флота. Военные находятся на постоянном дежурстве и настроены пресечь любую провокацию.
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