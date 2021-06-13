Опасаясь конфуза в Женеве, Байден после разговора с Путиным один выйдет к прессе

Президент США Джо Байден проведет персональную пресс-конференцию после встречи 16 июня в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Это позволит ему "избежать риска промахнуться, деля сцену со своим российским коллегой".

"Мы ожидаем, что эта встреча была откровенной и прямолинейной, и соло-пресс-конференция позволит чётко общаться со свободной прессой на темы, которые были затронуты в ходе встречи — как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в тех областях, где у нас есть серьезные разногласия", — рассказал чиновник Белого дома журналистам в субботу на встрече G7.

Американский журналист Тони Кокс, в статье, опубликованной RT, отмечает, что "такой подход позволит 78-летнему Байдену избежать открытых разногласий с Путиным перед прессой, а также не позволит 68-летнему российскому лидеру руководить разговором".

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин проведет собственную пресс-конференцию после саммита.

"Говорить с прессой отдельно-это практика американской стороны”, — пояснил Песков.

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