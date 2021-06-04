Президент России Владимир Путин во время выступления на площадке ПМЭФ-2021 рассказал о своих ожиданиях перед встречей с главой США Джо Байденом. Встреча состоится 16 июня в Женеве.
По словам Путина, на встрече он надеется найти пути урегулирования отношений России и США.
"Сегодня они находятся на чрезвычайном низком уровне. Мы это все хорошо знаем", — заявил Путин.
В частности, президент собирается обсудить вопросы разоружения, коронавируса, урегулирование конфликтов и экологию. Путин заявил, что это примерная повестка дня.
"Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь", — заявил Путин.
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