Путин рассказал, о чём собирается говорить с Байденом

Президент России Владимир Путин во время выступления на площадке ПМЭФ-2021 рассказал о своих ожиданиях перед встречей с главой США Джо Байденом. Встреча состоится 16 июня в Женеве.

По словам Путина, на встрече он надеется найти пути урегулирования отношений России и США.

"Сегодня они находятся на чрезвычайном низком уровне. Мы это все хорошо знаем", — заявил Путин.

В частности, президент собирается обсудить вопросы разоружения, коронавируса, урегулирование конфликтов и экологию. Путин заявил, что это примерная повестка дня.

"Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь", — заявил Путин.