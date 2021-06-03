Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение минфина отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, доллар может использоваться как инструмент шантажа со стороны стран Запада.
"В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном", — написал Володин в своём Телеграм-канале.
Спикер Госдумы подчеркнул, что уход от долларовой зависимости укрепит экономический суверенитет России.
Правительство планирует в течение месяца полностью вывести доллар из структуры ФНБ. Ранее накоплений в этой валюте было 35%. Вместо доллара увеличится капитал в евро (40%), юане (30%) и золоте (20%). Также в структуре останутся йена (5%) и британский фунт (5%).
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?