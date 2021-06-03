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Володин связал отказ от доллара в структуре ФНБ с политической ситуацией

Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение минфина отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, доллар может использоваться как инструмент шантажа со стороны стран Запада.

Володин связал отказ от доллара в структуре ФНБ с политической ситуацией

"В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном", — написал Володин в своём Телеграм-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что уход от долларовой зависимости укрепит экономический суверенитет России.

Правительство планирует в течение месяца полностью вывести доллар из структуры ФНБ. Ранее накоплений в этой валюте было 35%. Вместо доллара увеличится капитал в евро (40%), юане (30%) и золоте (20%). Также в структуре останутся йена (5%) и британский фунт (5%).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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