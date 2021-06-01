Плюс на плюс: стоит ли Путину ехать на переговоры по климату

Интересная новость касательно возможного графика Владимира Путина: президента России позвали на переговоры, посвящённые вопросам климата. Они планируются в Глазго в период с 1 по 12 ноября 2021 года.

Приглашение получено — но поедет ли Путин? Насколько важны для президента данные переговоры? Для "Правды. Ру" комментарий предоставил Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO.

Стоило бы съездить: чем полезны переговоры

Чужая душа — потёмки, отмечает эксперт. Но съездить было бы неплохо: экология сегодня стала общемировым трендом.

"Понятно, что Россия является и частью мирового сообщества, в том числе — сообщества наиболее активных загрязнителей, вместе с Китаем и США. В данном вопросе указывать на других, наверное, неправильно — стоит вместе поработать над снижением выбросов СО2 и над экологической повесткой", — уточняет эксперт.

Для России, продолжает Бышок, участие на максимальном количестве различных площадок, на которые её зовут, — вопрос принципиальный. Ведь чем мы активнее, тем больше вероятность снижения напряжения — не только по климатическим, но и про другим вопросам.

"Это достаточно очевидная социологическая, политологическая закономерность. Чем на большем количестве площадок, организаций и так далее страны участвуют, тем с меньшей вероятностью у них какие-то проблемы возникают. Поэтому, безусловно, участие нужно", — считает эксперт.

Также Россия сможет ещё раз показать: позицию касательно важности спасения планеты разделяем.

Чисто политический мотив: сплошные плюсы?

Одновременно в данной ситуации можно найти и чисто политический мотив. Россия в последнее время и на уровне внутренней политики большое внимание уделяется экологии — даже соответствующие поправки в Конституцию есть. Так что показать гражданам активность России в вопросах экологии на международном уровне будет кстати.

"Можно продемонстрировать: государство по максимуму участвует в тех программах международного уровня, которые направлены на улучшение экологии и на борьбу в глобальном смысле с изменением климата. Так что здесь я вижу исключительно плюсы: и внутриполитический плюс, и внешнеполитический, и если угодно, плюс любого ответственного руководителя, который понимает, что планету нужно оставить более-менее пригодной для жизни для следующих поколений", — заключает Бышок.

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