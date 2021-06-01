Организаторы международных переговоров, проводимых под эгидой ООН и посвящённых климатическим вопросам, хотели бы видеть в числе визитёров и российского лидера Владимира Путина.
"Президента уже пригласили. Поедет он либо не поедет, будет решать, конечно, он сам лично. Как минимум, будет вице-премьер, точно будет и министерский уровень.
Эта конференция будет довольно скандальная по своему накалу. В Глазго будет финальная стадия согласования шестой статьи Парижского соглашения. Она, наконец, будет принята или не принята", — объяснил для РИА "Новости" ситуацию специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
Отметим, что переговоры пройдут в Глазго (Шотландия) в период с 1 по 12 ноября 2021 года. В 2020 году они не состоялись в связи с коронавирусом. Представители разных стран затронут множество вопросов, например,
"…ведётся работа по подготовке декларации высокого уровня о необходимости разработки комплексной продовольственной политики для преодоления последствий чрезвычайных климатических ситуаций", — указано на сайте ООН.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.