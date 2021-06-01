EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Солист Rammstein презентовал новый клип про пионеров и буллинг
В России хотят ввести отцовский капитал в 640 тысяч рублей
Россияне потеряют 25 млрд рублей из-за запрета на полёты в Турцию в июне
Главное - не в ногу ЕС: немецкий политик о санкциях против РБ
Стало известно, с каким диагнозом госпитализировали Марину Федункив
Учёный-эксперт: в датском шпионском скандале с Байдена взятки гладки
Генсек НАТО объяснил, почему Украину и Грузию не позвали на июньский саммит
Расклейщик объявлений об интимных услугах выстрелил в прохожего за замечание
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде

Путин лично решит, посещать ли "скандальную" конференцию по климату

Политика

Организаторы международных переговоров, проводимых под эгидой ООН и посвящённых климатическим вопросам, хотели бы видеть в числе визитёров и российского лидера Владимира Путина.

Путин лично решит, посещать ли "скандальную" конференцию по климату

"Президента уже пригласили. Поедет он либо не поедет, будет решать, конечно, он сам лично. Как минимум, будет вице-премьер, точно будет и министерский уровень.

Эта конференция будет довольно скандальная по своему накалу. В Глазго будет финальная стадия согласования шестой статьи Парижского соглашения. Она, наконец, будет принята или не принята", — объяснил для РИА "Новости" ситуацию специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

Отметим, что переговоры пройдут в Глазго (Шотландия) в период с 1 по 12 ноября 2021 года. В 2020 году они не состоялись в связи с коронавирусом. Представители разных стран затронут множество вопросов, например,

"…ведётся работа по подготовке декларации высокого уровня о необходимости разработки комплексной продовольственной политики для преодоления последствий чрезвычайных климатических ситуаций", — указано на сайте ООН.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин выступает на саммите лидеров по вопросам климата — LIVE
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
В России хотят ввести отцовский капитал в 640 тысяч рублей
Россияне потеряют 25 млрд рублей из-за запрета на полёты в Турцию в июне
Главное - не в ногу ЕС: немецкий политик о санкциях против РБ
Политические разногласия мундепов 3 года не дают жителям Кунцева установить шлагбаум
Стало известно, с каким диагнозом госпитализировали Марину Федункив
Учёный-эксперт: в датском шпионском скандале с Байдена взятки гладки
Генсек НАТО объяснил, почему Украину и Грузию не позвали на июньский саммит
Путин лично решит, посещать ли "скандальную" конференцию по климату
Масло чайного дерева: гинекологи против
Расклейщик объявлений об интимных услугах выстрелил в прохожего за замечание
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко Любовь Степушова Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
Необычная неделя
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников