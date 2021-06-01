Организаторы международных переговоров, проводимых под эгидой ООН и посвящённых климатическим вопросам, хотели бы видеть в числе визитёров и российского лидера Владимира Путина.

"Президента уже пригласили. Поедет он либо не поедет, будет решать, конечно, он сам лично. Как минимум, будет вице-премьер, точно будет и министерский уровень.

Эта конференция будет довольно скандальная по своему накалу. В Глазго будет финальная стадия согласования шестой статьи Парижского соглашения. Она, наконец, будет принята или не принята", — объяснил для РИА "Новости" ситуацию специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.