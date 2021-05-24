Тариф "беспардонный": общественник предложил компенсации за "рекламные" звонки

Снова в центре внимания — назойливые телефонные звонки "рекламного" характера. Способ борьбы с донимающими многих россиян любителями прорекламировать свой бизнес предложили внести в ГД.

Реклама, которая достала: что делать?

"Прошу вас поддержать предложение о взимании платы за звонок с "рекламным предложением" с "рекламодателя" и зачислением этой суммы на счёт владельца номера сотового телефона, на который произведён звонок без разрешения собственника персональных данных, и направить данное обращение для дальнейшей реализации в качестве законодательного положения во фракцию "Единая Россия" в Государственной думе Российской Федерации", — написал первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров руководителю центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александру Борисову, данные приводит РИА "Новости".

Петров отметил, что практически по всей стране населению не дают покоя назойливые звонки, совершаемые с целью рекламы. Защиты от таких звонков практически нет, при этом сотовые операторы зачастую не в силах сохранить данные клиентов, в результате чего они "утекают" в открытый доступ, и ситуация становится ещё хуже.

Любишь звонить — люби и платить

Общественник считает, что раз уж представители сотовых операторов не справились с задачей сохранения данных, то стоит выплачивать человеку, на номер которого звонят очередные любители рекламы, компенсацию.

"Раз сотовые операторы не смогли обеспечить конфиденциальность информации, то их можно обязать предложить владельцу номера сотового телефона в качестве дополнительной компенсации за причинённый ущерб возможность получить деньги за пользование своими персональными данными и только в этом случае прослушать звонок. Иными словами, раз уже не избежать нежелательного звонка, то человек будет получать хотя бы 10-20 рублей в минуту, а назойливый и беспардонный рекламодатель будет их оплачивать", — считает он.

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