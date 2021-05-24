EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Васильева отдала миллион и случайно отправила сына с семьёй в "тропический ад"
Российский футболист рассказал, как его избил тренер "Пюника"
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира-2021
Ирак обвинил США в посредничестве в краже 150 миллиардов нефтедолларов
"Лес" во МХАТе: комедия Островского в современном прочтении
Евровидение шокировать трудно, но немцы смогли
Дело тонкое: генерал из США назвал новый риск, связанный с РФ и КНР
Напридумывали должностей: очередной конфуз Байдена
Зеленский рассказал о "привкусе" украинской песни на Евровидении

Тариф "беспардонный": общественник предложил компенсации за "рекламные" звонки

Политика

Снова в центре внимания — назойливые телефонные звонки "рекламного" характера. Способ борьбы с донимающими многих россиян любителями прорекламировать свой бизнес предложили внести в ГД.

Смартфон
 

Реклама, которая достала: что делать?

"Прошу вас поддержать предложение о взимании платы за звонок с "рекламным предложением" с "рекламодателя" и зачислением этой суммы на счёт владельца номера сотового телефона, на который произведён звонок без разрешения собственника персональных данных, и направить данное обращение для дальнейшей реализации в качестве законодательного положения во фракцию "Единая Россия" в Государственной думе Российской Федерации", — написал первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров руководителю центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александру Борисову, данные приводит РИА "Новости".

Петров отметил, что практически по всей стране населению не дают покоя назойливые звонки, совершаемые с целью рекламы. Защиты от таких звонков практически нет, при этом сотовые операторы зачастую не в силах сохранить данные клиентов, в результате чего они "утекают" в открытый доступ, и ситуация становится ещё хуже.

Любишь звонить — люби и платить

сотовая мачта

Общественник считает, что раз уж представители сотовых операторов не справились с задачей сохранения данных, то стоит выплачивать человеку, на номер которого звонят очередные любители рекламы, компенсацию.

"Раз сотовые операторы не смогли обеспечить конфиденциальность информации, то их можно обязать предложить владельцу номера сотового телефона в качестве дополнительной компенсации за причинённый ущерб возможность получить деньги за пользование своими персональными данными и только в этом случае прослушать звонок.

Иными словами, раз уже не избежать нежелательного звонка, то человек будет получать хотя бы 10-20 рублей в минуту, а назойливый и беспардонный рекламодатель будет их оплачивать", — считает он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мошенники позвонили сотруднице курской полиции
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Заключённые вместо мигрантов: идею одобрили в Минюсте
В ГД предложили по-новому наказывать "любителей" поддельных номеров
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира-2021
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
Как вырастить папайю дома
Ирак обвинил США в посредничестве в краже 150 миллиардов нефтедолларов
"Лес" во МХАТе: комедия Островского в современном прочтении
Тариф "беспардонный": общественник предложил компенсации за "рекламные" звонки
Евровидение шокировать трудно, но немцы смогли
Дело тонкое: генерал из США назвал новый риск, связанный с РФ и КНР
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Усам Оздемиров Можно ли ладить с США, не предавая национальные интересы? Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Мир. Новости мира
Самолет с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
"Народных дипломатов" из ФРГ удивило качество крымских дорог
Общество
"Народных дипломатов" из ФРГ удивило качество крымских дорог
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников