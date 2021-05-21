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"Никого нет": Собянин о ходе вакцинации в Москве

Политика

Высказаться о ходе прививочной кампании в российской столице решил её мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что даже несмотря на ряд факторов, москвичи не слишком охотно идут прививаться от коронавируса.

"Никого нет": Собянин о ходе вакцинации в Москве

Собянин представил запись касательно прививок в своём блоге 21 мая.

"На прошлой неделе встречался с активистами севера-востока Москвы. Говорили о перспективах развития города в целом и конкретных районов СВАО. И, разумеется, затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией", — написал Собянин.

Он отметил: в ряде стран Европы прививка стоит денег (около 1,5 — 2 тысяч евро), в РФ уколы ставят бесплатно. Кроме того, пенсионеры даже наоборот, получают деньги — предусмотрена выплата в тысячу рублей.

"И что? А количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы", — сказал мэр.

Таким образом, москвичи просто не спешат прививаться, и в прививочных пунктах "никого нет".

"Никого нет! Относительно никого, за весть период времени привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей", — подытожил Собянин.

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Давайте себя пожалеем О ходе вакцинации от COVID-19
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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