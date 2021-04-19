Володин рассказал о Сноудене, Ассандже и правах человека

Представителям западных властей, а также западным деятелям культуры в свете недавних заявлений по правам человека стоило бы вспомнить таких людей, как основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Напомнить о двух вышеуказанных фигурах решил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в адрес России в последнее время часто звучат заявления, связанные с соблюдением прав человека. Однако по Ассанджу и Сноудену в информационном поле пустовато. Например, подчеркнул Володин, нет данных касательно того, в каком состоянии сейчас Ассанж.

"Это невозможно из-за позиции Соединённых Штатов, тёмные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл. Аналогичная ситуация была бы и со Сноуденом, не окажись он случайно на территории нашей страны. Он мечтает вернуться на родину, в США, но понимает, что его там может ожидать либо пожизненный срок, либо электрический стул", — написал Володин в Telegram.

И Сноуден, и Ассандж "открыли миру правду", и она оказалась неудобной для США. Однако если бы "открытия" касались России, Китая или других стран, которые конкурируют с США, то Ассандж и Сноуден стали бы "борцами за свободу", которых "воспевали бы отовсюду".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.