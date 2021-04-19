Новым прогнозом поделился с читателями своего Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик считает, что в ближайшем будущем Россию могут ждать очередные американские санкции.

Володин отметил: для США просто неприемлема мысль о том, что Россия может "занять подобающее ей место в мире". Поэтому санкционных "ударов" нашей стране стоит ждать теперь уже в области промышленности и ТЭК (топливно-энергетического комплекса).

"Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране.

Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации.

Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать всё, чтобы не допустить вмешательства извне", — написал Володин.