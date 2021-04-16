Совсем не верная позиция: Песков о Турции, Украине и Крыме

Несмотря на то, что в случае с Турцией у России рано или поздно получится донести правильность своей позиции по Крыму, с Украиной такой вариант маловероятен.

О ситуации с признанием Крыма властями Турции и Украины рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что касательно Анкары Москва не теряет надежды: когда-нибудь у российской стороны получится донести до турецкой тот факт, что их позиция неверна.

"Разногласия [по Крыму] вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит всё-таки убедить наших турецких партнёров в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем не верная", — сообщил Песков журналистам.

Касательно переговоров Анкары и Киева — это дело, собственно, Анкары и Киева, добавил Песков.

"Что касается переговоров президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и президента [Украины Владимира] Зеленского — это двусторонние отношения двух государств", — резюмировал он.

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