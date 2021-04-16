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В бундестаге отвергли украинские требования о ядерном оружии

Мир

Продолжается воинственная риторика Украины. Ранее посол страны в Германии Андрей Мельник в эфире Deutschlandfunk заявил: если страну не возьмут в НАТО — придётся думать о ядерном статусе.

В бундестаге отвергли украинские требования о ядерном оружии

Оценить задумку Украины поспешили в Берлине: по мнению члена комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемара Гердта, Киеву нужно отказать в данном статусе.

"К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время она является ненадёжным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии я отвергаю украинские требования о ядерном оружии", — приводит цитату Гердта РИА "Новости".

Депутат добавил, что страны, которые стремятся к снижению ядерной угрозы и не хотят новых войн, также не могут выступить в поддержку задумки Киева.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский между тем активно развивает тему принятия страны в НАТО, заявляя, что в "прихожей" страна вечно оставаться не намерена.

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УКРАИНА ВЕРНЁТ Ядерное ОРУЖИЕ! (с) посол Украины! СКОЛЬКО солдат у РФ? ИСТРЕБИТЕЛЬ ШЕСТОГО Поколения
Автор: Константин Шапров
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