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Шойгу объяснил, за что получил звание Героя России

Политика

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как именно он стал Героем России. Путь к почётному званию, как оказалось, связан с миротворческими операциями.

Шойгу объяснил, за что получил звание Героя России

Напомним, что Героем России Шойгу стал в далёком 1999 году. Указ о присвоении ему звания был подписан 20 сентября Борисом Ельциным, однако не содержал в себе уточнения касательно того, за какой именно подвиг человек удостоился этого звания.

Ситуацию прояснил сам Шойгу, общаясь с изданием "Комсомольская правда". Он рассказал, что участвовал в нескольких миротворческих операциях — например, в 1992 году таковая проходила в Южной Осетии.

"Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Много там сопутствующих было вещей.

Тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны", — сказал Шойгу.

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Когда и за что Сергей Шойгу получил звание Герой России
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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