Шойгу уточнил, где концентрируют войска США и НАТО

Продолжается эскалация напряжённости в зонах, близких к российским границам. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, войска США И НАТО всё активнее смещаются в сторону Причерноморья и Балтийского региона.

Шойгу отметил, что на текущий момент зафиксирована переброска войск США, кроме того, НАТО планирует привлечь к манёврам в приграничных зонах около 40 тысяч солдат.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идёт перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", — уточнил министр 13 апреля на совещании в Североморске.

Кроме того, близ российских границ ожидается сосредоточение примерно 15 тысяч единиц различной военной техники и вооружений, в частности — авиации стратегического класса.

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