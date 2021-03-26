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Правительство определилось с индексацией социальных пенсий

Политика

Официальные данные поступили по социальным пенсиям: власти определились с размером индексации. Повышения всем получающим такие пенсии стоит ждать уже с 1 апреля.

Данные приводит пресс-служба кабмина РФ, также их публикует сайт Минтруда.

"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Средний размер таких пенсий составит в результате 10 183 рубля", — уточняют информацию чиновники.

Также сообщается, что на цели индексации в бюджет Пенсионного фонда России заложили 12,8 млрд рублей. Увеличенные пенсии смогут получить примерно 3,9 млн россиян.

Напомним, что социальные пенсии получают люди, не имеющие официально подтверждённого стажа, нужного для страховой пенсии. Также социальные пенсии выплачиваются по потере кормильца и по инвалидности.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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