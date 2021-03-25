Почему подсолнечное масло "обделили" пошлинами

С решением касательно экспортной пошлины на подсолнечное масло в правительстве решили повременить. По данным, которые озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников, ввести её могут примерно 1 сентября.

Решетников пообщался с журналистами и подчеркнул, что с 1 июля под пошлину попадут семена подсолнечника. Действующая, как оказалось, "устареет" по срокам 30 июня, так что "лага" между пошлинами не возникнет. Напомним, что на текущий момент пошлина составляет 30% против "обычных" 6,5%.

"А по пошлине на подсолнечное масло — там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай. На подсолнечное масло текущая экспортная пошлина не вводится в расчёте на договорённости с производителями [о стабилизации цен на масло и сахар], что они обеспечат внутренний рынок при этой дополнительной субсидии, что никаких проблем с поставкой на внутренний рынок ни в объёмах, ни в цене не будет", — уточнил министр.