Начинается негативное влияние выбранной властями стратегии "заморозки" цен. Как оказалось, в Минэкономразвития считают важным продлить меру и сообщают, что уже возникли "риски".

Комментарий касательно будущего "заморозки" дал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Он уточнил, что речь идёт о масле (подсолнечном) и сахаре: из-за того, что "риски скачка цен" опасно выросли, "заморозку" нужно продлевать.

"Изначально мы понимали, что решение будем принимать в конце марта и что риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась.

Действительно, изначально наше желание было, всех ведомств, конечно, выйти из системы соглашений, выйти из системы административного регулирования, и мы все к этому стремились.

Но последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений, и поняли, что необходимы дополнительные меры", — уточнил Решетников.