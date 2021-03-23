В Чечне отменяется треть решений Урус-Мартановского городского суда

В Чечне Верховный суд республики отменяет треть решений, принятых Урус-Мартановским городским судом.

Как сообщает издание URA. RU, ранее Урус-Мартановский суд поддержал ходатайство бывшего прокурора Мурата Залзаева по иску о компенсации с URA. RU на 15 миллионов рублей.

Издание отмечает, что сведения об отменённых решениях содержатся в картотеке Верховного суда Чечни. В прошлом году на решения Урус-Мартановского суда было подано 88 апелляций, из них 31 постановление по гражданским и административным делам были отменены. Таким образом, отменялось практически каждое третье решение.

"30% отмененных решений суда первой инстанции от числа обжалованных — это неожиданно значительная цифра для России. Но непременно требуется уточнить, как выглядят эти цифры по результатам апелляций отдельно по гражданским и административным делам и относятся ли к апелляциям со стороны истца или ответчика", — цитирует URA. RU судью Конституционного суда РФ в отставке Тамару Морщакову.

Агентство URA. RU в 2017 году опубликовало новость со ссылкой на другие СМИ о том, что Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. После этого бывший прокурор подал иск в Урус-Мартановский городской суд, который принял решение взыскать с URA. RU 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.