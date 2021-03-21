В Госдуме разочаровались словами Меркель о Крыме

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти такой демократической страны, как Германия, разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский статус Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. По ее словам, важно, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на "аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины".

"Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование", — сказал Шеремет.

По его словам, Крым, являясь исторической частью России, семь лет назад воссоединился, как некогда произошло объединение двух частей Германии.