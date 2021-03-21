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Путин назвал возвращение Крыма результатом внутреннего укрепления РФ

Политика » Власть » Кремль

Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией результатом укрепления государства изнутри. Об этом он заявил в интервью в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".

Путин назвал возвращение Крыма результатом внутреннего укрепления РФ

По словам президента, главной вехой за 20 лет стало собирание, восстановление России как единого централизованного государства.

"К сожалению, мы в конце девяностых подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — сказал он.

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Автор: Алексей Корнеев
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