Путин назвал возвращение Крыма результатом внутреннего укрепления РФ

Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией результатом укрепления государства изнутри. Об этом он заявил в интервью в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".

По словам президента, главной вехой за 20 лет стало собирание, восстановление России как единого централизованного государства.

"К сожалению, мы в конце девяностых подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — сказал он.