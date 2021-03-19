Патриотизм по плану: эксперт оценила расширение "Юнармии" в 4 раза

Интересные данные о планах властей по воспитанию патриотов: проект "Юнармия", стартовавший в 2016 году с подачи Министра обороны Сергея Шойгу, ждёт масштабное "расширение". Численность юнармейцев хотят нарастить в 4 раза уже к 2030 году.

Чем вызвано настолько масштабное расширение "Юнармии"? И насколько для детей полезно состоять в ней? Для "Правды.Ру" о ситуации рассказала Элина Жгутова, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт в области семейной политики.

Наука, войны и Илон Маск: парадоксы патриотизма

Эксперт считает, что расширение "Юнармии" объяснить просто: в стране в качестве "основы" патриотизма используются, как правило, великие подвиги прошлых лет. И по большей части подвиги это военные.

"То есть это Великая Отечественная война, война с Наполеоном, Невская битва. На сегодняшний день это самые яркие примеры мужества, патриотизма. Я думаю, что именно поэтому "Юнармия" призвана отвечать на патриотические запросы", — считает Жгутова.

По мнению эксперта, данный подход не совсем верен — помимо знакомства с историей военных подвигов стоит вспомнить и об истории подвигов в других областях: науки, техники.

"Может быть, стоит задуматься о том, какие у нас достижения в науке, и думать о них, а не говорить постоянно про Илона Маска. Конечно, на сегодняшний день мы, может быть, проигрываем. Но нужно помнить, что первый полёт в космос — наш успех. Нужно воспитывать тех новых людей, которые достижения нашей страны будут поднимать на тот же уровень", — комментирует Жгутова.

Моя оборона: можно ли "спланировать" патриотизм

"Юнармия", конечно же, ориентирована и на подъём обороноспособности — это очень важно. Но есть и другие области, которым недостаточно придаётся внимания среди современной молодёжи.

Проще говоря: если речь идёт о патриотизме, не стоит делать упор только на то, что "лишь военный может быть патриотом". Понятно, что дети должны знать прошлое страны, в том числе — историю военных подвигов. Но на этом работа по патриотическому воспитанию не заканчивается.

"И всё-таки данный вопрос, вопрос патриотизма — не "хозяйственный". Ставить какие-то планы, давать цифры… Это, конечно, не очень хорошо. Планировать можно всё, что угодно. Но ставить какие-то конкретные цели, вроде "в "Юнармии" должно быть столько-то миллионов", — мне кажется, это не очень правильно", — делится мнением Жгутова.

Хорошо забытое старое: "вопрос понимания" обошли стороной?

Почему в вопросе патриотизма случился "крен" именно в военную тематику — не очень понятно.

"Может быть, потому, что руководство страны у нас, как правило, из правоохранительных структур. Не могу ничего сказать по этому поводу", — говорит Жгутова.

При этом очень важно избежать "перегибов на местах": понятно, что когда население вникнет в цифры, может начаться рост недовольства.

Также эксперт делится "опытом" от властей, который "ставился" ранее: в школах широко практиковались так называемые учебные тревоги.

"В учреждениях проводились тревоги. Детей сажали в отдельные автобусы, говорили, что о детях не надо беспокоиться, о них побеспокоятся другие взрослые. Вы же понимаете, что уже в этот момент нарастает большая тревога. Дальше детям говорят: вы отдельно от родителей будете ехать в какие-то неизвестные дали. Никому ничего не объясняется. Я выросла в городке, где подобные учебные тревоги проходили раз в 3 месяца регулярно. И всё равно каждый раз было страшно, потому что каждый раз казалось, что Америка на нас напала. Я думаю, что многих фобий в своей жизни могла бы избежать, будь эти тревоги пореже. Но даже тогда мы понимали, к чему мы готовимся, от чего мы себя защищали, мы понимали, что есть Америка, есть НАТО, которые спят и видят напасть на Советский Союз, это может случиться в любой момент. Мы всё понимали, всё наше общество это понимало. Поэтому мы терпели. Это было страшно. Но всё равно каждый раз мы понимали. Мы знали, где находится бомбоубежище. Понимали, что нужно взять с собой, куда ползти, если что. Все видели, перед лицом какой угрозы мы стоим. И то, что сейчас делается, причём без объяснений, называется "непрофессионализм". Я думаю, что это недоработки. Я думаю, что просто мало заботятся об общественном сознании, во всяком случае, с этой стороны", — подводит итоги Жгутова.