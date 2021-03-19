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Страна марширующих школьников: "Юнармию" расширят в четыре раза

Политика

Движение "Юнармия", официально созданное ещё в 2016 году, как оказалось, живее всех живых. Более того, касательно детища Министра обороны Сергея Шойгу у властей есть грандиозные планы.

Страна марширующих школьников: "Юнармию" расширят в четыре раза

Напомним, что "Юнармия" представляет собой детско-юношеское движение с упором на патриотизм, начальную военную подготовку и духовно-нравственное развитие.

"Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любви к Родине, культуре", — указано на официальном сайте проекта.

Как следует из поступившего в администрацию президента плана, предложенного правительством, к 2030 году в "Юнармии" должны состоять примерно 19% детей школьного возраста, то есть примерно каждый пятый школьник страны должен пойти в юнармейцы. Если считать "по головам", к 2030 году властям нужно 3,25 млн детей.

Интересно, что на данный момент в "Юнармии" зарегистрированы 775 тысяч детей, что ниже целевой планки примерно в 4,2 раза. Каким образом будут "закрывать разрыв", пока не уточняется.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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