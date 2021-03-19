Движение "Юнармия", официально созданное ещё в 2016 году, как оказалось, живее всех живых. Более того, касательно детища Министра обороны Сергея Шойгу у властей есть грандиозные планы.
Напомним, что "Юнармия" представляет собой детско-юношеское движение с упором на патриотизм, начальную военную подготовку и духовно-нравственное развитие.
"Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любви к Родине, культуре", — указано на официальном сайте проекта.
Как следует из поступившего в администрацию президента плана, предложенного правительством, к 2030 году в "Юнармии" должны состоять примерно 19% детей школьного возраста, то есть примерно каждый пятый школьник страны должен пойти в юнармейцы. Если считать "по головам", к 2030 году властям нужно 3,25 млн детей.
Интересно, что на данный момент в "Юнармии" зарегистрированы 775 тысяч детей, что ниже целевой планки примерно в 4,2 раза. Каким образом будут "закрывать разрыв", пока не уточняется.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.