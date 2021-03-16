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"Скорая учительская помощь": чего ждут от властей сельские учителя

Политика

Хорошие новости для учителей, отправившихся преподавать в сёла и малые города: уже к 1 апреля власти получат от Минпросвещения рекомендации по улучшению их жизни. Речь идёт о предложениях, которые помогут поддержать педагогов.

"Скорая учительская помощь": чего ждут от властей сельские учителя

Распоряжение продумать меры поддержки дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно уже опубликовано на сайте Правительства. Какие меры поддержки были бы актуальны в данном случае? Журналисты "Правды.Ру" пообщались с президентом Всероссийского фонда образования, сопредседателем движения "Образование для всех", членом-корреспондентом РАЕН Сергеем Комковым.

Зарплаты: тайна "побега" сельских учителей

Эксперт отмечает, что проблема достаточно давняя. И для её решения в первую очередь нужно понять, почему же педагоги "убежали" из сёл и малых городов.

"Надо понять, с чем сталкивается сельский педагог, который туда приезжает для того, чтобы работать.

Первая проблема (и её уже решают) — заработная плата. В сельской малокомплектной школе она должна быть такой же по уровню, как в любой обычной городской школе, и не зависеть от наполняемости класса", — рассказывает Комков.

Как оказалось, ранее чиновники приняли странное решение: зарплата педагога была поставлена в зависимость от количества учеников в классе.

"Много учеников в школе и в классе — у тебя и соответствующая зарплата. Нет в школе и в классе учеников — у тебя и зарплаты нет. Поэтому сельские учителя и учителя в маленьких городках практически остались без зарплаты. И они оттуда все побежали", — делает вывод Комков.

Жилищный вопрос: важно избежать "халуп"

Однако вопрос, продолжает эксперт, не только в деньгах. На хлеб их не намажешь и жильё из них не построишь — нужны определённые социальные условия, то есть хотя бы минимум инфраструктуры. И это вторая важная проблема, которую стоит решать.

Жилищные условия в сельской местности обеспечить достаточно сложно. Для этого должна быть выделена не просто некая "жилая база", а жильё, в котором есть свет, тепло и вода. Нужны магазины, транспорт.

"А то предоставят халупу, в которой жить невозможно, и говорят: дали — вот и живи", — уточняет Комков.

Доставка, питание, работа: что ещё нужно учесть

Третья проблема — доставка до школ. Порой бывает так, что школа находится в одном населённом пункте, а собирают детей и учителей из других населённых пунктов. Должна быть обеспечена транспортная система, благодаря которой и дети, и учителя без проблем доберутся в школу.

И конечно же, учителей, как и детей, надо обеспечивать питанием.

"Причём если для детей, особенно для льготных категорий, необходимо бесплатное питание, то для учителей должно быть льготное питание как минимум, по льготным, очень низким ценам. Не таким, которые в кафе, в ресторанах или ещё где-то", — объясняет Комков.

И, естественно, должны быть созданы условия для работы учителя. То есть его рабочее место и учебные классы нужно обеспечить всем необходимым.

"Чтобы учитель не бегал сам и не выяснял, где ему взять какой-то видеопроектор, какую-то карту, какое-то пособие или ещё что-то. Чтобы всё это было обеспечено.

Я думаю, что всё это и будет прописано чиновниками", — резюмирует Комков.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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