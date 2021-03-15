МИД России назвал нелегитимными попытки Киева вернуть Крым

Любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов РФ, Москва призывает уважать законный выбор жителей полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.