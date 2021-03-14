Проект об участии 18-летних в многодневных референдумах оценила ЦИК

Законом уже предусмотрены условия для реализации права на участие в многодневных референдумах граждан, которым 18 лет исполняется в процессе голосования. Необходимость их уточнения для региональных и местных референдумов, решит законодатель, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

На сегодняшний день документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"В действующем законодательстве уже предусмотрено, что по последнему дню голосования определяется в этой ситуации право на участие в референдуме, регулирование уже осуществляется", — пояснила Гришина РИА Новости.