Эксперт высказался о снятии возрастных ограничений госслужащим

В России снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом РФ. Закон приняла сегодня Госдума на пленарном заседании. Правильным решением назвал принятие документа экс-председатель комиссии Общественной Палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.
"Я очень хорошо знаком с международным опытом, где ценят деловые качества и послужные списки, а также профессиональные способности у людей, которые прошли все ступени государственной власти. Человек может и в 70 лет себя чувствовать хорошо, а замена его превращается в формальность. Тем более если человек возглавляет успешную отрасль, которая, например, конкурирует на международной арене либо создаёт инновации. Какой смысл менять успешного и здорового человека, который приносит пользу государству?" — пояснил "Правде.Ру" Владимир Слепак.
22 января Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому некоторым госслужащим разрешается работать после достижения 70 лет.
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