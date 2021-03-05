Мишустин рассказал о своих спортивных хобби

Об увлечениях, которые позволяют оставаться в хорошей физической форме, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как оказалось, он предпочитает спорт, а особенно ценит настольный теннис, плавание и хоккей.

О хорошей форме и важности спорта зашла речь на встрече Мишустина с учащимися Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ. Премьер отметил, что времени на спорт у него не так много, но он использует каждую возможность.

"Времени не так много, но я стараюсь по утрам плавать практически каждый день, играть в хоккей, когда есть возможность, и в настольный теннис", — рассказал Мишустин.

Премьер посоветовал слушателям заниматься спортом, поскольку именно спорт "поможет решать профессиональные задачи в учёбе и потом — в будущей работе".

Настольный теннис и хоккей, как оказалось, для Мишустина не просто виды спорта, а хобби. Есть и другие — только вот времени на них не остаётся совсем.

"Сейчас, к сожалению, работа не позволяет серьёзно культивировать другие хобби", — резюмировал премьер.