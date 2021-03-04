Игорь Никулин: "У России химоружия нет"

Попыткой переложить с больной головы на здоровую назвал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" экс-член комиссии ООН по химоружию Игорь Никулин требование США к России задекларировать и уничтожить программу химоружия.

"Почему то они забывают о том, что Россия выполнила свою программу по уничтожению химоружия, а вот США и Великобритания не торопятся, у них видите ли на это денег нет", — заявил Никулин.

Он отметил, что в России нет химического оружия с 2017 года.

"У нас есть подписи инспекторов ОЗХО и самого тогдашнего директора организации, что Россия свои обязательства выполнила полностью в отличие от многих других стран. США в свое время нашли 500 млн долларов, чтобы разоружить Россию, а на себя любимых денег якобы нет. И это при бюджете Пентагона в 750 млрд. И все откладывают. Пока ставят дату разоружения на 2024 год", — пояснил эксперт.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс призвал Россию "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия". В противном случае он пообещал новые санкции нашей стране.