Минприроды Германии поддержало "Северный поток-2"

Глава минприроды Германии заявила о поддержке "Северного потока-2", она отметила важность трубопровода для страны.

Как сообщает издание bfm. ru, о поддержке проекта в интервью изданию Welt am Sonntag заявила министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце. По её словам, ФРГ не может одномоментно отказаться от трубопровода и перейти к альтернативным источникам энергии.

Кроме того, Шульце отметила, что отказ от проекта может грозить ФРГ огромными исками о возмещении ущерба. Она отметила, что Германия считает строительство трубопровода целесообразным, и важным для всей Европы.