Глава минприроды Германии заявила о поддержке "Северного потока-2", она отметила важность трубопровода для страны.
Как сообщает издание bfm. ru, о поддержке проекта в интервью изданию Welt am Sonntag заявила министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце. По её словам, ФРГ не может одномоментно отказаться от трубопровода и перейти к альтернативным источникам энергии.
Кроме того, Шульце отметила, что отказ от проекта может грозить ФРГ огромными исками о возмещении ущерба. Она отметила, что Германия считает строительство трубопровода целесообразным, и важным для всей Европы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.