Очередные заявления руководства НАТО о том, что странам блока нужно сплотиться перед "российской угрозой" и нарастить оборонные бюджеты, вполне объяснимы. Ведь именно "российская угроза" остаётся последним "гвоздём", на котором держится НАТО.
Парадоксальную для НАТО ситуацию оценил в своём канале Telegram член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его мнению, смысл НАТО как объединения закончился в момент распада СССР.
"С распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" — то есть cмысл существования.
Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна "российская угроза": это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения страгического контроля США над Европой.
Без этой вымышленной угрозы альянс начнёт рассыпаться", — уверен Пушков.
Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что хотел бы увеличить "активность у российских границ".
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