Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
YouTube введёт режим родительского контроля
Стало известно, почему Манукян попал на операционный стол
Двух подростков на Сахалине будут судить за подготовку теракта
"Динамо" и "Спартак" обсуждают сумму трансфера Бакаева
Аналитики сравнили официальную и реальную инфляцию в России
Алексей Панин приревновал Джигурду к Анисиной
Новый президент ФНЛ рассказал о формате чемпионата в следующем сезоне
Чеснок и имбирь снижают риск развития рака
Норвегия захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по лыжным гонкам

Невский против Дзержинского: чей памятник появится на Лубянке?

Политика

25 февраля стартовало голосование за проект памятника на Лубянской площади Москвы. Закончится оно 5 марта, но уже есть первые итоги: пока "кандидаты" идут очень близко друг к другу.

Невский против Дзержинского: чей памятник появится на Лубянке?

Напомним, что идею о памятнике на Лубянке властям Москвы направила группа писателей, блогеров и журналистов. Среди подписавшихся оказались Захар Прилепин и Игорь Молотов. Изначально просьба заключалась в следующем: поставить на площади памятник Феликсу Дзержинскому.

Власти идею оценили, однако несколько модернизировали: желающим предложили проголосовать за один из двух вариантов. "Конкуренцию" Дзержинскому составил князь Александр Невский.

На текущий момент благодаря порталу "Активный гражданин" известно, что число желающих решить судьбу памятника перевалило за 100 тысяч человек, а голоса распределились так:

  • Невский — 51%;
  • Дзержинский — 49%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Динамо" и "Спартак" обсуждают сумму трансфера Бакаева
Россия готовится к жёсткому этапу отношений с Западом
Алексей Панин приревновал Джигурду к Анисиной
Аналитики сравнили официальную и реальную инфляцию в России
Новый президент ФНЛ рассказал о формате чемпионата в следующем сезоне
Чеснок и имбирь снижают риск развития рака
Норвегия захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по лыжным гонкам
Член Общественной палаты объяснила, как нужно бороться с Twitter
На Сахалине на первоклассника в школе упал водонагреватель
Украина снова обсуждает ведение войны с Крымом
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.

Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент Руслан Веснянко Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Мир. Новости мира
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников