Невский против Дзержинского: чей памятник появится на Лубянке?

25 февраля стартовало голосование за проект памятника на Лубянской площади Москвы. Закончится оно 5 марта, но уже есть первые итоги: пока "кандидаты" идут очень близко друг к другу.

Напомним, что идею о памятнике на Лубянке властям Москвы направила группа писателей, блогеров и журналистов. Среди подписавшихся оказались Захар Прилепин и Игорь Молотов. Изначально просьба заключалась в следующем: поставить на площади памятник Феликсу Дзержинскому.

Власти идею оценили, однако несколько модернизировали: желающим предложили проголосовать за один из двух вариантов. "Конкуренцию" Дзержинскому составил князь Александр Невский.

На текущий момент благодаря порталу "Активный гражданин" известно, что число желающих решить судьбу памятника перевалило за 100 тысяч человек, а голоса распределились так:

Невский — 51%;

Дзержинский — 49%.