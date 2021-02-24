Жириновский оценил идею памятника на Лубянской площади

Продолжается обсуждение истории с памятником на Лубянской площади: своё мнение высказал Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР.

Напомним, что ранее властям Москвы было направлено обращение: на площади, по мнению подписавшихся блогеров, музыкантов и журналистов, хорошо бы смотрелся памятник Железному Феликсу (Феликсу Дзержинскому).

"Пусть на Лубянской площади будет или клумба, или небольшой фонтанчик. Вообще никому ставить памятники не надо, не надо превращать наши города в кладбища", — не согласился с такой точкой зрения Жириновский, выступая на "России-24".

Власти, однако, просьбу услышали: как сообщил для РИА "Новости" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, уже с 25 февраля будет запущено голосование на нескольких порталах. Желающим увидеть памятник предложат выбор: Александр Невский или Феликс Дзержинский.