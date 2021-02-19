Снова в Сочи: о чём поговорят Путин и Лукашенко

Стало известно место встречи президентов России и Белоруссии: Владимир Путин и Александр Лукашенко, как и в прошлый раз, обсудят назревшие вопросы в Сочи.

Данные подтверждает пресс-служба Кремля, уточняя также дату: 22 февраля. Ключевыми моментами будут российско-белорусские отношения по части "стратегического партнёрства и союзничества".

"Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства", — сообщили в Кремле.

Пресс-служба Лукашенко также подтвердила визит и сообщила, что президенты двух стран будут в том числе обсуждать "реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах".