Лукашенко и Путин снова встретятся. О чём пойдёт разговор?

Новые подробности касательно планируемой на конец февраля встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко предоставили в белорусском МИД.

По данным, которые Владимир Макей, глава МИД Белоруссии, предоставил изданию "РБК", внимание стоит заострить на двух ключевых вопросах: денежном и интеграционном.

Касательно интеграционного вопроса: Макей отметил, что проект Союзного государства не был заморожен, диалог касательно вопросов интеграции продолжается.

"Вопросы нашего более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно. Руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. Были совершены взаимные визиты", — уточнил Макей.

Касательно финансового вопроса: Минск, конечно же, интересует ряд моментов по "кредитному взаимодействию".

В частности, не исключил Макей, Минск может попросить Москву предоставить 13 млрд долларов на завершение строительства АЭС. Также Путин и Лукашенко поговорят о "вопросах финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов".