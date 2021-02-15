Если говорить о Министерстве финансов РФ, то в головах многих россиян возникает образ "бухгалтерии": ведомство, считают они, занимается (как логично предположить из названия) только вопросами финансов.
Однако на самом деле Минфин не просто "бухгалтерия", а ещё и центр планирования и разработки экономической политики всей страны. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.
"Вы знаете, некоторые так считают, что Минфин — это бухгалтер. Веду бюджет, баланс, дебет, кредит.
На самом-то деле, мне кажется, давно понятно, что Минфин — это ведомство, которое вырабатывает экономическую политику, не только финансовую, потому что вопрос баланса бюджетов, вопрос финансовых рынков, налоговая политика, долговая политика, межбюджет — это всё экономическая политика", — уточнил Силуанов в интервью для документального многосерийного фильма "Крепость".
Напомним, что фильм "Крепость" расскажет россиянам об Алексее Кудрине и его роли в том, какой стала экономика после распада Советского Союза.
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