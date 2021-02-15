Силуанов объяснил, чем занимается Минфин

Если говорить о Министерстве финансов РФ, то в головах многих россиян возникает образ "бухгалтерии": ведомство, считают они, занимается (как логично предположить из названия) только вопросами финансов.

Однако на самом деле Минфин не просто "бухгалтерия", а ещё и центр планирования и разработки экономической политики всей страны. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

"Вы знаете, некоторые так считают, что Минфин — это бухгалтер. Веду бюджет, баланс, дебет, кредит. На самом-то деле, мне кажется, давно понятно, что Минфин — это ведомство, которое вырабатывает экономическую политику, не только финансовую, потому что вопрос баланса бюджетов, вопрос финансовых рынков, налоговая политика, долговая политика, межбюджет — это всё экономическая политика", — уточнил Силуанов в интервью для документального многосерийного фильма "Крепость".

Напомним, что фильм "Крепость" расскажет россиянам об Алексее Кудрине и его роли в том, какой стала экономика после распада Советского Союза.