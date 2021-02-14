Российские власти должны набраться терпения и работать ритмично на регулярной основе, поскольку раздражение людей продолжает накапливаться.

Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

"Но, тем не менее, раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Ну конечно пытаются что-то сделать, использовать. Поэтому понять можно людей, но здесь ведь в чем дело.

Дело в том, что власть должна набраться терпения, работать тем не менее ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать на регулярной основе", — пояснил глава государства.