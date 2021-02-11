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Песков рассказал про кнут, пряник и вакцинацию

Политика

Несмотря на то, что в России официально стартовала вакцинация населения против коронавируса, не все граждане страны горят желанием делать прививку. О том, как стимулировать людей, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал про кнут, пряник и вакцинацию

Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: не стоит вспоминать про метод "кнута и пряника", когда речь идёт о вакцинации. Нужно просто понятным языком рассказать людям, почему важно сделать прививку.

"Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина.

Чем, собственно, мы все и представители СМИ активно занимаемся", — уточнил Песков.

Напомним, что в России граждан будут прививать "Спутником V", выбрать иную вакцину нельзя (информирует портал covid19. rosminzdrav.ru).

"Препарат получен биотехнологическим методом на основе самой современной технологической платформы, созданной российскими учеными.

Он безопасен, потому что не содержит коронавируса. Основа вакцины — созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела", — приводят данные эксперты.

Автор: Константин Шапров
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