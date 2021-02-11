Песков рассказал про кнут, пряник и вакцинацию

Несмотря на то, что в России официально стартовала вакцинация населения против коронавируса, не все граждане страны горят желанием делать прививку. О том, как стимулировать людей, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: не стоит вспоминать про метод "кнута и пряника", когда речь идёт о вакцинации. Нужно просто понятным языком рассказать людям, почему важно сделать прививку.

"Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем, собственно, мы все и представители СМИ активно занимаемся", — уточнил Песков.

Напомним, что в России граждан будут прививать "Спутником V", выбрать иную вакцину нельзя (информирует портал covid19. rosminzdrav.ru).