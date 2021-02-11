В Кремле оценили идею телефонных брифингов с Путиным

Коронавирус наложил свой отпечаток на общение Владимира Путина с журналистами, однако в прессе не стали унывать и предложили идею быстрых телефонных брифингов.

Суть идеи: после важных мероприятий российский лидер мог бы быстро пообщаться со СМИ по телефону и предоставить ключевые подробности, которые стоит осветить. Прокомментировал такой вариант общения Дмитрий Песков.

"Мы обязательно обратим на это внимание, и мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать", — уточнил пресс-секретарь президента.

Также Песков отметил: не нужно быть пессимистами, поскольку в ожидаемом будущем возможно постепенное возвращение к нормальному формату пресс-конференций, а также работы в целом.