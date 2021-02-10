Несмотря на политику сдерживания цен, реализуемую властями, не все коммерсанты готовы терять прибыль. Одного из недобросовестных предпринимателей выявили представители прокуратуры Салехарда.
По данным, поступившим из пресс-службы прокуратуры, в магазине "Юбилейный-Гастроном" наценка на ряд продуктов питания (в их числе — молоко, крупы, овощи и сливочное масло) составила примерно 286%.
По итогам проверки предприниматель оплатит штраф в 50 тысяч рублей. Пока, отмечают эксперты, дело будет административным.
Напомним, что в среднем по ЯНАО статистика показывает следующий рост цен с начала 2021 года:
Также нарушения были выявлены ещё в нескольких магазинах, но "Юбилейный-Гастроном" оказался "рекордсменом". Интересно, что коммерсантов не остановило от наценки даже понимание того, что часть "накручиваемых" товаров относится к категории социально значимых.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.