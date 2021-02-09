Министр экономического развития РФ Максим Решетников нарвался на критику спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвав парламент "площадкой".

"Максим Геннадьевич, это не площадка, это модное слово. Площадка у нас есть, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, где представители народа решают судьбу закона — быть ему или нет, — надо это усвоить и понимать, что это очень ответственно", — ответил министру председатель парламента.

"Вот вы были губернатором, вас люди избирали, здесь есть депутаты, которых тоже люди избирали. Когда у вас появится такое отношение к парламенту, тогда появится и ответственность. Упрощение такое, модные словечки. "Мы продвинутые, мы знаем". А если вы продвинутые и все знаете, тогда обеспечьте темпы роста! Мы топчемся", — добавил Володин.