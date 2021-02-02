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Медведев считает Twitter "политизированной" платформой

Политика » Власть » Правительство

Twitter — это политизированный сайт, связанный с вмешательством в дела иностранных государств.

Медведев считает Twitter "политизированной" платформой

Так считает экс-президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев.

Комментарии зампредседателя Совбеза прозвучали после того, как Twitter, наряду с другими социальными сетями, получил обвинение в том, что позволил российским оппозиционерам рекламировать протесты.

По словам Медведева, его знакомый зарегистрировался в популярной социальной сети и сразу же ему рекомендовали подписаться на Алексея Навального:

"Это свидетельствует о том, что Twitter полностью политизирован и циничен. Более того, платформа поддерживает вмешательства в дела иностранных государств.Этот инцидент с Дональдом Трампом. Это возмутительно, и это просто за гранью понимания, — сказал Медведев. — Почему они (администрация соцсети) приняли такое решение? Потому что они считали, что это правильно. И почему они считают, что это правильно? Потому что они симпатизируют демократам".

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Автор: Ольга Лебедева
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