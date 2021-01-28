Путин: Технологические гиганты стали мощными соперниками правительств

Технологические гиганты стали мощными соперниками правительств, но есть сомнения в выгоде для общества их монопольного положения.

Так заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и консолидацией больших данных и попытками жестко и односторонне управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, ограничивать свое естественное право самим решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно выражать? " — задал вопрос Путин.

И добавил:

"Мы все только что видели это в США. И все понимают, о чем я говорю".

Российский лидер, по-видимому, имел в виду репрессии со стороны крупных технологических корпораций, таких как Twitter, Facebook, Google, Apple и Amazon в основном против Дональда Трампа и его сторонников во время недавних президентских выборов в США.

Компании, которые встали на сторону кандидата от Демократической партии Джо Байдена, заблокировали аккаунты президента Трампа в социальных сетях из-за обвинений в подстрекательстве к насилию, причем то же самое было сделано со многими страницами групп и отдельных лиц, которые поддерживали его.

"Эти события показали, что крупные технологические компании в некоторых областях де-факто стали соперниками правительства", — сказал Путин и констатировал, что миллиарды пользователей проводят большую часть своей жизни на платформах, и с точки зрения этих компаний их монопольное положение выгодно для организации экономических и технологических процессов.

"Но возникает вопрос, насколько такой монополизм соответствует интересам общества", — подчеркнул он.